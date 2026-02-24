Il maltempo ha provocato allagamenti e danni alle strade di Avellino, evidenziando problemi strutturali irrisolti. La responsabilità ricade sulle scelte di amministrazione che non hanno rafforzato il sistema di drenaggio. I residenti si trovano a fronteggiare frequenti inondazioni, mentre le autorità continuano a ripetere promesse non mantenute. La situazione resta difficile e la città si prepara a nuove piogge imminenti.

La città di Avellino si trova oggi stretta in una morsa soffocante, ostaggio di una recita a soggetto dove i protagonisti cambiano maschera ma non copione. Il declino del capoluogo ha una genesi chiara e due responsabili speculari, ovvero Gianluca Festa e il Partito Democratico. È necessario ristabilire la verità storica e politica.Gianluca Festa non è un'anomalia del sistema, ma il suo prodotto più compiuto. Il "festismo", con i suoi metodi clientelari e la gestione personalistica della cosa pubblica, è figlio legittimo della cultura politica del PD irpino. Non possiamo rassegnarci alla "coazione a ripetere" che vede Avellino condannata a scegliere tra il peggio e il meno peggio.

In gioco c’è la dignità dell’Europa, stretta nella morsa trumpian-putinianaL'articolo analizza la crisi di leadership e di coesione in Europa, evidenziando le tensioni tra le forze politiche e le influenze esterne.

Monza stretta nella morsa dello smog: scattano i divieti (anche per i riscaldamenti)A Monza e nella Brianza, i livelli di Pm10 nell’aria continuano a superare i limiti consentiti, determinando l’adozione di misure restrittive.