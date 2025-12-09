In gioco c’è la dignità dell’Europa stretta nella morsa trumpian-putiniana

L'articolo analizza la crisi di leadership e di coesione in Europa, evidenziando le tensioni tra le forze politiche e le influenze esterne. Si concentra sulle sfide poste dalla strategia di Giorgia Meloni nel gestire le questioni internazionali e sulla necessità di affrontare con sincerità le fratture tra le diverse sponde dell’Atlantico, in un contesto di crescente pressione da parte di Stati Uniti e Russia.

Al direttore - Caro Cerasa, fino a quando Giorgia Meloni potrà continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto? Minimizzare la rottura drammatica tra le due sponde dell'Atlantico non porta da nessuna parte. Posso anche comprenderne l'imbarazzo ad alzare la voce di fronte a un uomo che l'ha sempre incensata e adulata, fin da quando ha varcato la porta della Casa Bianca. Ma oggi è in gioco non un rapporto personale, bensì la dignità – per non parlare del suo ruolo nel mondo – dell'Europa. E quindi anche dell'Italia. A meno che la leader di FdI non si senta rassicurata e appagata dal grottesco endorsement di Trump per i "partiti patriottici" dell'Ue.

