Audi Snow Track la casa dei Quattro Anelli porta guida su ghiaccio e ricarica elettrica in Alta Badia

Audi Snow Track ha aperto in Alta Badia, portando le auto dei Quattro Anelli su strade di ghiaccio e offrendo opportunità di ricarica elettrica. La scelta di questa località si deve alle condizioni di neve e ghiaccio che rendono perfetto il test di veicoli 4x4 in condizioni estreme. I partecipanti possono provare le capacità di guida su superfici scivolose e sperimentare le tecnologie per la mobilità sostenibile. L’area si trova nel cuore del comprensorio dolomitico, vicino alle piste da sci più frequentate.

© Ilfattoquotidiano.it - Audi Snow Track, la casa dei Quattro Anelli porta guida su ghiaccio e ricarica elettrica in Alta Badia

In Alta Badia, nel comprensorio dolomitico, debutta l’ Audi Snow Track, nuovo spazio dedicato alle Audi driving experience su fondo ghiacciato. Il proving ground è stato allestito a La Villa, nell’area del Parterre della Gran Risa, lungo l’asse che collega Badia e Cortina d’Ampezzo, e resterà operativo fino al 18 marzo 2026. L’iniziativa amplia il programma di attività che il marchio propone da anni sull’arco alpino, affiancando ai test drive su strada e ai percorsi off-road anche sessioni di guida su ghiaccio con istruttori qualificati. L’area scelta coincide con la celebre pista che ospita lo slalom gigante maschile di Coppa del Mondo, inserendo l’esperienza in un contesto sportivo di rilievo internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Colonnine di ricarica elettrica, installati sei nuovi stalli: due 'fast' e quattro 'quick' Moviola Juve Lazio, CorSport: «Gila rischia su Cabal, Guida la porta a casa in qualche modo»Durante la partita tra Juventus e Lazio, il VAR ha sollevato alcune polemiche.