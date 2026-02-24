Attraverso i miei occhi | viaggio di consapevolezza per celebrare la festa della donna

ERCHIE - In occasione dell'8 Marzo, l'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Erchie, in collaborazione con il Centro antiviolenza Fiorediloto, lancia un'iniziativa unica nel suo genere: "Attraverso i miei occhi", un progetto dedicato al benessere psicologico, all'ascolto, alla consapevolezza emotiva e alla prevenzione della violenza. L'iniziativa, che si terrà presso il Palazzo Ducale di Erchie, si articola in tre giornate intense di attività. Il 4 e 5 marzo, dalle ore 16:00, si svolgeranno laboratori esperienziali pensati per creare uno spazio sicuro e accogliente dove le partecipanti potranno esplorare le proprie emozioni attraverso attività creative. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

