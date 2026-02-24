Assisi resta al centro del mondo Ostensione prosegue l’afflusso Al via anche le visite di gruppo

L'afflusso di visitatori a Assisi deriva dall'apertura della chiesa inferiore, dove sono custodite le spoglie di san Francesco. Migliaia di persone si sono radunate già all'alba, desiderose di partecipare alle visite, anche in gruppo. La grande affluenza dimostra quanto questa occasione attiri fedeli e turisti, che si fermano a pregare e ammirare il patrimonio spirituale della città. La presenza crescente di visitatori continua a riempire le strade e le piazze di Assisi.

Anche ieri, sin dal primo mattino, per il secondo giorno, in migliaia si sono messi in fila per venerare le spoglie mortali di san Francesco nella chiesa inferiore della Basilica. Un procedere nel rispetto di un protocollo serrato, per poter gestire la moltitudine di persone provenienti da tutto il mondo. Visite individuali e, da ieri mattina, sono iniziate le visite dei gruppi accompagnati dal frati che consentirà ai pellegrini di vivere un momento di riflessione già all'inizio. Durante il percorso, lungo la navata, i partecipanti sono stati guidati a seguire il percorso degli affreschi e anche i messaggi provenienti dagli schermi.