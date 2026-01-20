Ecco gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026, con i dati di Auditel e lo share dei principali programmi. Su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv lunedì 19 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda La preside. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Zelig 30. Su Italia 1 John Wick – Capitolo 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 19 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 19 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv lunedì 19 gennaio: La preside, Zelig 30, Quarta Repubblica

Ascolti tv lunedì 12 gennaio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelEcco i dati degli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026, con una panoramica sulle principali trasmissioni in prima serata.

Ascolti tv lunedì 12 gennaio: La preside, Zelig, Lo Stato delle CoseEcco gli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026: analisi degli ascolti e dello share dei principali programmi serali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Luisa Ranieri ringrazia il pubblico per l’ottimo successo di ascolti raggiunto con La Preside “Grazie per esserci stati, ieri eravamo davvero in tanti, vi aspetto lunedì prossimo”. Anche la Rai si complimenta con l’attrice napoletana per il 27% di share raggiunto - facebook.com facebook