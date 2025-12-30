Nel 2026, i contribuenti italiani assisteranno a cambiamenti rilevanti nel settore fiscale. La legge di Bilancio prevede una nuova sanatoria delle cartelle non pagate, mentre entra in vigore il nuovo Testo unico sulla riscossione. Queste novità apporteranno modifiche alla gestione delle pendenze fiscali, offrendo opportunità e nuove procedure per il pagamento e la definizione dei crediti inesigibili.

Il 2026 porterà importanti novità per milioni di italiani con pendenze fiscali. Da un lato, la legge di Bilancio introduce la quinta sanatoria delle cartelle non pagate; dall’altro, entra a regime il nuovo Testo unico sulla riscossione, con effetti significativi sulla gestione dei crediti inesigibili. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione punta a recuperare nel corso dell’anno 14,8 miliardi di euro, un obiettivo leggermente inferiore ai 16 miliardi incassati nel 2024. La quinta rottamazione: come funziona La nuova “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” consente di estinguere debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, pagando capitale e spese senza interessi di mora e sanzioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rottamazione cartelle e nuovo Testo unico: il 2026 sarà un anno di novità per i contribuenti

Leggi anche: Manovra 2026, oggi il voto finale alla Camera in diretta: il via libera alle novità su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame al Senato: arriva la misura salva-imprenditori. Le novità su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Riscossione, le novità del 2026 per chi ha debiti col fisco: quinta rottamazione e annullamento automatico…; Rottamazione quinquies, come aderire entro aprile 2026 senza perdere i benefici; Nuova rottamazione in manovra, come funziona: rate spalmate fino a 9 anni; Rottamazione quinquies, sorpresa: tasso di interesse al 3% e rate più leggere.

Manovra, tasse e tagli per finanziare Irpef e Rottamazione, il testo definitivo in Senato - La Manovra ha raggiunto il Senato e il testo non dovrebbe più cambiare fino all’approvazione: tutte le misure che saranno attuate dal 2026 ... quifinanza.it