Balotelli | Il mio sogno resta il Mondiale Ci andrei anche se mi chiamassero a 50 anni

Mario Balotelli condivide i suoi sogni e ambizioni future in un'intervista con Clarence Seedorf su Prime Video. Tra i temi discussi, spicca il desiderio di partecipare al Mondiale, un obiettivo che mantiene vivo nonostante l'età. Le sue parole riflettono passione e determinazione, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e sui progetti futuri.

Mario Balotelli ha parlato dei suoi progetti futuri, e non solo, in una lunga intervista a 360 gradi con Clarence Seedorf su Prime Video. L’attaccante, oggi 35enne, sta lavorando con il Carpenedolo, squadra bresciana che milita in Eccellenza, mentre prova a ritrovare continuità e serenità. Nel raccontarsi, Balotelli è tornato anche sulla sua ultima esperienza al Genoa, un periodo che lui stesso definisce non particolarmente felice né tranquillo. Ora però guarda avanti con più lucidità, spiegando di voler sfruttare al massimo questa nuova fase della sua carriera e costruirsi un futuro più stabile, dentro o fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Balotelli: «Il mio sogno resta il Mondiale. Ci andrei anche se mi chiamassero a 50 anni»

