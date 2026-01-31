Dibattito sulle opere pubbliche Maggioranza in pressing La minoranza accende l’Aula

Nella sala consiliare si è acceso un acceso dibattito sulle nuove opere pubbliche. La maggioranza spinge per approvare rapidamente il piano, mentre la minoranza protesta e accende l’Aula con domande e critiche. La discussione si fa più intensa e il clima si scalda, con i consiglieri che cercano di mettere in fila le proprie posizioni. La città aspetta di capire quali interventi prenderanno il via e come cambieranno il volto urbano.

Non solo delle voci scritte nel piano delle opere pubbliche, ma delle opere che interessano la città. Lavori che erano stati inseriti e poi sono usciti dal bilancio per essere nuovamente spolverati. È stata la maggioranza in Consiglio comunale a chiedere alla Giunta come ha detto la prima firmataria Milena D’Imperio (Pd) la "rimozione delle coperture in amianto dal parcheggio del comando polizia locale, la riqualificazione delle piazze della Posta, Municipio, Cavagneria, De Gasperi, Allende, la manutenzione degli alloggi Erp, degli edifici sportivi e la messa in sicurezza di villaggio San Francesco". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

