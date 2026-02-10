Cambiamento climatico | dimezzate le aree per l’allevamento entro il 2100

Il cambiamento climatico colpisce anche il settore dell’allevamento. Entro il 2100, si prevede che le aree disponibili per allevare animali si dimezzeranno. Questo significa che milioni di pastori, soprattutto in Africa, dovranno affrontare una crisi grave. Le terre che fino a oggi sono state utilizzate per il bestiame si riducono drasticamente, portando a problemi economici e sociali. La situazione si fa sempre più difficile e richiede risposte immediate.

Un drastico ridimensionamento delle aree adatte all’allevamento è previsto entro la fine del secolo a causa del cambiamento climatico, con conseguenze potenzialmente devastanti per milioni di pastori, soprattutto in Africa. Lo rivela un nuovo studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), che quantifica una contrazione tra il 36% e il 50% delle aree attualmente idonee al pascolo, mettendo a rischio la sicurezza alimentare e la stabilità sociale in alcune delle regioni più vulnerabili del mondo. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica PNAS, evidenzia come l’aumento delle temperature globali e le alterazioni nei modelli di precipitazione stiano già erodendo la capacità delle praterie di sostenere l’allevamento, un sistema di produzione alimentare che copre un terzo della superficie terrestre e rappresenta un pilastro dell’economia di molte comunità rurali.🔗 Leggi su Ameve.eu

