Annamaria Fittipaldi l' intervista prima di Sanremo Vibes | L’attesa è la mia condizione permanente

Annamaria Fittipaldi si apre sull’attesa costante che caratterizza la sua vita, spiegando che il nervosismo prima di Sanremo Vibes deriva dalla passione e dall’impegno che ci mette ogni giorno. Racconta di aver affrontato sacrifici per conciliare carriera e famiglia, vivendo il festival con intensità al di fuori delle telecamere. La sua esperienza mostra come il desiderio di riuscire la spinga a non arrendersi, anche nei momenti più difficili.

L’attesa, per Annamaria Fittipaldi, non è un intervallo tra un traguardo e l’altro. È una dimensione stabile, quasi una postura dell’anima. L’ha accompagnata negli anni della formazione lontano da casa, quando dalla Basilicata si è trasferita a Roma per studiare e mantenersi da sola. L’ha messa alla prova nel mondo dello spettacolo, dove talento e studio non sempre bastano e la fortuna gioca un ruolo decisivo. E continua a interrogarla oggi, mentre tiene insieme il lavoro, l’insegnamento e la maternità. Attrice e conduttrice, fondatrice di una scuola di teatro per bambini, Annamaria Fittipaldi ha costruito il proprio percorso intrecciando rigore e adattabilità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

