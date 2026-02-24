Angelo Amaro porta Sempre Peggio al Teatro del Parco di Mestre

Angelo Amaro, venerdì 27 febbraio alle ore 21.00 al Teatro del Parco di Mestre, è il secondo ospite di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand-up comedy ideata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi. Tra i comici di punta di Comedy Central Live, Amaro presenta Sempre Peggio, nuovo monologo in cui si interroga su cosa accade quando, dopo anni di fallimenti e smarrimento, si trova finalmente una strada. Si impara dal passato? Si correggono gli errori? No: si continua a fallire, sempre e comunque. Ma con ancora più precisione. Sempre Peggio è costruito su una sequenza serrata di battute, osservazioni taglienti e riflessioni lucidamente ciniche sulla vita quotidiana. Il racconto procede senza filtri, con uno sguardo disincantato che non cerca scorciatoie consolatorie né si concede alla retorica motivazionale. Nessuna morale edificante, nessuna redenzione finale: solo una comicità diretta, scomoda e spietatamente sincera, capace di far ridere mentre punge. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Giovedì 5 febbraio 2026, a partire dalle ore 20:00, l'Innovation Young - Centro Giovani Monfalcone vi aspetta con la prima serata dell'anno di Stand-Up Comedy e un ospite d'eccezione: Angelo Amaro!! Autore satirico, comico e performer, Angelo porta su