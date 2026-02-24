Amministrative due nuovi ingressi nella squadra di Basile | Indaimo e Saglimbeni nel team del sindaco

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha deciso di rafforzare il suo team con due nuove assunzioni, Indaimo e Saglimbeni, per migliorare la gestione della campagna elettorale. La scelta nasce dalla necessità di coordinare meglio le attività e coinvolgere più attivamente i cittadini. Entrambi hanno già iniziato a partecipare alle riunioni del gruppo, portando idee e proposte concrete. La loro presenza si fa sentire nelle strategie messe in campo.

La presentazione stamattina durante un incontro sulle politiche energetiche con l’assessore Caminiti: "Scelgono di mettersi in campo per dare sostegno e arricchire di nuovi contenuti il nostro progetto amministrativo" Due nuovi volti entrano a far parte della squadra del sindaco di Messina, Federico Basile, in vista delle prossime elezioni amministrative. L’occasione è stata l’incontro tenutosi questa mattina per fare il punto sulle politiche energetiche del Comune, a cui ha partecipato anche l’assessore Francesco Caminiti. “Rappresentano la cosiddetta società civile e scelgono di mettersi in campo per dare sostegno e arricchire di nuovi contenuti il progetto amministrativo”, ha commentato il sindaco Basile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Il sindaco Basile accoglie Andrea Corica in squadra: nuovi ingressi in vista delle elezioniOggi a Messina il sindaco Federico Basile ha annunciato l’ingresso di Andrea Corica nella sua squadra. Leggi anche: Rimpasto a Castello Imperiali: ecco i due nuovi ingressi nella Giunta Argomenti correlati Rapallo, nuovi ingressi in consiglio, sindaco Ricci: Pronti a dare slancio all'amministrazione, con grande presenza femminile; Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso; BPER Banca Private Cesare Ponti approva i risultati e due nuovi ingressi nel management team; Teglio celebra i suoi pizzoccheri, star alle Olimpiadi: cartelli all’ingresso del paese. Altri due nuovi ingressi a Sud chiama NordMESSINA. Continua senza sosta la campagna di rafforzamento di Sud chiama Nord, in vista delle amministrative che, con le dimissioni del sindaco Federico Basile di sabato scorso, ormai è certo che si e ... letteraemme.it GAETA, QUESTA MATTINA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO: NOMINE, BILANCIO E NUOVI EQUILIBRI IN AULA Questa mattina il Consiglio Comunale di Gaeta si riunisce in seduta pubblica straordinaria, a partire dalle ore 09:30, presso l’Aula Co - facebook.com facebook