Lavori Alta Velocità Napoli-Bari Telesina e Diga di Campolattaro | riunione in Prefettura per sicurezza e viabilità

Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Benevento, si è tenuta una riunione strategica su sicurezza e viabilità riguardanti i lavori delle tratte Alta Velocità Napoli-Bari, Telesina e Diga di Campolattaro. Un momento importante per coordinare le misure di tutela e garantire un corretto flusso di traffico durante le fasi di sviluppo di queste infrastrutture.

Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Benevento, il Prefetto, Dott.ssa Raffaela Moscarella, ha presieduto una riunione di coordinamento per definire una governance congiunta di risoluzione delle criticità che potrebbero realizzarsi nel territorio della provincia di Benevento a seguito delle interferenze tra le diverse opere di importanza strategica, quali i cantieri della linea ferroviaria Alta Velocità Napoli-Bari, già in avanzato stato di realizzazione, i lavori di completamento dell' Invaso di Campolattaro, di recente avviati, nonché gli interventi per il raddoppio della carreggiata della Strada Statale 372 Telesina, per un tratto di circa 60 km, da Caianello (A1) fino a Benevento, per cui ANAS ha preannunciato l' imminente apertura dei cantieri.

