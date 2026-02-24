Albatros Enduro Country | trionfo di Marconato e Minot a Sacile

Sunny Marconato e Carlo Minot hanno conquistato la 32ª edizione dell’Albatros Enduro Country a Sacile, grazie alla loro perfetta collaborazione durante la gara di quattro ore. La vittoria deriva dalla loro capacità di mantenere alta la concentrazione e di superare gli ostacoli del percorso impegnativo. La gara ha attirato numerosi appassionati e ha dato il via alla stagione del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia. La competizione si è conclusa con entusiasmo tra i partecipanti.

Sunny Marconato (Mc Gaerne) e Carlo Minot (Mc Manzano) hanno vinto la 32ª edizione dell’Albatros Enduro Country, gara a coppie di 4 ore che ha aperto la stagione del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia. Organizzata dal Mc Albatros a San Giovanni al Tempio di Sacile, la competizione ha visto i vincitori completare 40 giri di un circuito lineare da 5 km, entrambi in sella a TM 300 4T. La coppia ha preceduto di 24"655 Gal Haputman e Gregor Robek (Mc Pino Medeot), terzi Lorenzo Sivilotti (Mc Tagliamento, TM 250 2T) e Lorenzo Macoritto (Mc Gaerne, Husqvarna 250 2T), questi ultimi primi nella classe due tempi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Arriva su Sky Investigation Sheriff Country, spin-off della serie di successo Fire CountryArriva su Sky Investigation Sheriff Country, lo spin-off della popolare serie Fire Country. Sheriff Country espande Fire Country tra crimine e legami familiari nel nuovo crime SkySheriff Country debutta su Sky e NOW, portando una nuova serie crime con Morena Baccarin.