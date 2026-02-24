Al Policlinico San Pietro l’evento di orientamento Alla scoperta della figura dell’infermiere

Una giornata di orientamento al Policlinico San Pietro ha attirato molti giovani in cerca di informazioni sulla professione infermieristica. La causa è l’interesse crescente verso il settore sanitario, che spinge studenti e appassionati a scoprire più dettagli sul lavoro quotidiano degli infermieri. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto parlare con professionisti e visitare le aree cliniche. Un momento di confronto diretto che offre una visione concreta di questa carriera.

Ritornano al Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro gli eventi di orientamento dedicati a tutti coloro che sono interessanti a conoscere la professione infermieristica. L'appuntamento è per giovedì 26 febbraio, con l'evento Alla scoperta della figura dell'Infermiere: un pomeriggio teorico-pratico di approfondimento del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica dell'Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR), con sede presso gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Policlinico San Pietro e Policlinico San Marco). La formazione offerta da questo Corso di Laurea è di altissimo livello, in linea con quella della sede milanese, fortemente improntata allo sviluppo di competenze nel tirocinio clinico, con la possibilità di percorsi formativi centrati sullo studente.