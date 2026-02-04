Gioia, mamma di due neonati in terapia intensiva, racconta di come leggere loro ad alta voce abbia portato momenti di calma e di conforto. «In quei minuti, i battiti dei cuoricini sembravano più regolari», dice. La mamma ha scelto di condividere questa esperienza, che sembra confermare quanto la lettura possa aiutare i piccoli in situazioni delicate. Numerosi studi dimostrano che leggere ai bambini rafforza il loro sviluppo linguistico, cognitivo e emotivo.

E così, giorno dopo giorno, la lettura è diventata il mezzo per sentirci utili davvero in mezzo a quella montagna russa quotidiana. Era un rituale: seduti al fianco delle incubatrici ripetevamo sempre le stesse pagine piene di TRIC TRIC, BAM BAM, TUU TUU e ogni giorno durante la lettura quel senso di impotenza si affievoliva leggermente; avevamo l’impressione che in quei minuti i battiti dei loro cuoricini fossero più regolari, che i cali di saturazione fossero meno accentuati e i bip degli schermi fossero meno frequenti. In quei momenti ci sentivamo genitori. Le settimane trascorrevano e dalle incubatrici siamo passati alle termoculle, poi alle culle normali, e man mano abbiamo potuto assolvere a compiti di accudimento sempre più numerosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gioia, mamma di Enea e Teseo, ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale: «Leggevamo ad alta voce per i nostri bambini e avevamo l’impressione che in quei minuti i battiti dei loro cuoricini fossero più regolari»

Approfondimenti su Enea Teseo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Enea Teseo

Margot Sikabonyi, mamma a 42 anni: «È un incredibile mix tra fatica, gioia e consapevolezza»In Italia si diventa mamme sempre più tardi, età media 31,3 anni, la più alta in Europa. I dati Istat mostrano, anche nel nostro Paese, una tendenza costante, con un aumento significativo delle ... corriere.it

Ricoverato in terapia intensiva - facebook.com facebook

Controllo degli occhietti per il piccolo paziente nella Terapia Intensiva Neonatale del #PoliclinicoDuilioCasula, dove il dottore effettua la valutazione oculistica #AouCaSiCuraDiTe #AouCa #labuonasanità #labuonacomunicazione #TIN x.com