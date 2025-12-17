Agricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli Antonio gridava | Aiuto non ce la faccio

Tragedia nelle campagne di Bagnolo in Piano: un agricoltore di 45 anni è deceduto dopo essere caduto nella vasca di liquami mentre si trovava nell’azienda agricola di famiglia. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, davanti agli occhi dei figli, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena.

© Ilrestodelcarlino.it - Agricoltore cade nella vasca di liquami e muore davanti agli occhi dei figli. Antonio gridava: "Aiuto, non ce la faccio" Reggio Emilia, 17 dicembre 2025 – Era uscito come ogni giorno, nel tardo pomeriggio, per andare a prendere del latte nella stalla dell'azienda agricola di famiglia, in via Bassa a San Michele, nelle campagne di Bagnolo in Piano. Ma, forse per un movimento improvviso della grata esterna a contatto con il piede dell'uomo, è avvenuto il dramma. La grata si sarebbe spostata, quanto basta per provocare la caduta nel sottostante vascone dei liquami, profondo quasi tre metri, in cui si trovava sostanza per un'altezza di almeno un metro e mezzo. Antonio Chiozzi, 85 anni, padre dei titolari dell'azienda rurale, è riuscito a chiedere aiuto.

