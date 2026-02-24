Agroalimentare ok a regolamento UE contro pratiche sleali | cosa prevede

Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento contro le pratiche sleali nel settore agroalimentare, dopo aver ricevuto 555 voti favorevoli. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per comportamenti scorret­ti tra produttori e distributori, che danneggiano le aziende oneste. Ora, la normativa introduce regole più chiare e misure di tutela più efficaci. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi, modificando le modalità di confronto tra le parti.

Il nuovo regolamento contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, con 555 voti a favore, nessun contrario e 26 astensioni, ha ottenuto il via libera dal Parlamento europeo. L'Aula di Strasburgo ha approvato, a larghissima maggioranza, il testo che rafforza la tutela dei produttori agricoli nei rapporti transfrontalieri, introducendo strumenti più incisivi per contrastare abusi di potere contrattuale e distorsioni della concorrenza. Cosa prevede il regolamento UE contro pratiche sleali. Come prima cosa, quello che fa il regolamento è ampliare l'elenco delle pratiche vietate, intervenendo su abusi comuni che danneggiano i produttori, tra cui: divieto di pagare i prodotti deperibili oltre i 30 giorni;.