Dall’Ue ok alla stretta sulle pratiche sleali

Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa che permette di contrastare le pratiche commerciali sleali lungo tutta la filiera agroalimentare. La decisione arriva dopo mesi di discussioni tra europarlamentari e rappresentanti del settore, con l’obiettivo di tutelare i produttori più piccoli e prevenire comportamenti scorretti da parte delle grandi aziende. La norma introduce sanzioni più severe e strumenti di controllo più efficaci, diversamente da quanto previsto finora. Questa misura si inserisce in un quadro di riforme più ampie volte a garantire trasparenza e correttezza nei rapporti commerciali tra le parti coinvolte.

Via libera dal Parlamento europeo alla stretta sulle pratiche commerciali sleali transfrontaliere nella filiera agroalimentare. Da Strasburgo l'Eurocamera ha confermato con 555 voti a favore e 26 astenuti l'intesa raggiunta coi governi sulla proposta avanzata dalla Commissione Ue per tutelare il comparto, rafforzando la cooperazione contro le pratiche commerciali sleali, anche dai Paesi terzi. Il regolamento - di cui l'eurodeputato Pd Stefano Bonaccini (foto) è relatore per conto dell'Eurocamera - introduce un meccanismo di "mutua assistenza" per consentire alle autorità nazionali di chiedere e scambiare informazioni o di collaborare alle indagini relative alle pratiche commerciali sleali e coordinare eventuali azioni di contrasto.