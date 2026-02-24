Agricoltura nuova mobilitazione di Coldiretti | consegna al consiglio regionale della road map in 12 punti

Coldiretti ha consegnato al consiglio regionale una road map in 12 punti, per tutelare l’agricoltura toscana. La decisione deriva dalle difficoltà crescenti nel settore, che spinge gli agricoltori a mobilitarsi di fronte alle criticità economiche e ambientali. Domani, migliaia di imprenditori si riuniscono in via Cavour, davanti a Palazzo del Pegaso, per chiedere attenzione e interventi concreti alle istituzioni. La protesta si svolge durante la sessione del consiglio regionale.

FIRENZE – Il mondo agricolo chiama all'appello le istituzioni toscane. Nella mattinata di domani ( 25 febbraio), migliaia di imprenditori provenienti da tutto il territorio regionale si riuniranno in via Cavour, dinanzi a Palazzo del Pegaso, in concomitanza con la seduta del Consiglio. L'obiettivo della mobilitazione indetta da Coldiretti Toscana è la consegna ufficiale di una piattaforma programmatica di 12 punti, indirizzata alla nuova giunta e ai consiglieri eletti. L'associazione di categoria richiede al Governo regionale un cronoprogramma preciso: 100 giorni per varare interventi operativi capaci di tutelare il reddito aziendale e fornire risposte concrete alla categoria.