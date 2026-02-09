Palazzaccio di Sassuolo road map della rigenerazione | tra fine 2026 e inizio 2027 via alle demolizioni

La prevista demolizione del Palazzaccio di Sassuolo prenderà il via tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di riqualificare quella zona, puntando a creare un nuovo spazio dedicato ai servizi, al verde e alla socialità. La strada è tracciata e ora si lavora per mettere in moto i lavori.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.