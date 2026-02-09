Palazzaccio di Sassuolo road map della rigenerazione | tra fine 2026 e inizio 2027 via alle demolizioni
La prevista demolizione del Palazzaccio di Sassuolo prenderà il via tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di riqualificare quella zona, puntando a creare un nuovo spazio dedicato ai servizi, al verde e alla socialità. La strada è tracciata e ora si lavora per mettere in moto i lavori.
"Diamo continuità a un impegno chiaro che questa Amministrazione aveva assunto: trasformare una delle aree più delicate della città in un nuovo polo di servizi, verde e socialità. Un progetto che unisce rigenerazione urbana, sicurezza, qualità dello spazio pubblico e attenzione alle persone.🔗 Leggi su Modenatoday.it
