Palazzaccio di Sassuolo road map della rigenerazione | tra fine 2026 e inizio 2027 via alle demolizioni

Da modenatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prevista demolizione del Palazzaccio di Sassuolo prenderà il via tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di riqualificare quella zona, puntando a creare un nuovo spazio dedicato ai servizi, al verde e alla socialità. La strada è tracciata e ora si lavora per mettere in moto i lavori.

"Diamo continuità a un impegno chiaro che questa Amministrazione aveva assunto: trasformare una delle aree più delicate della città in un nuovo polo di servizi, verde e socialità. Un progetto che unisce rigenerazione urbana, sicurezza, qualità dello spazio pubblico e attenzione alle persone.

