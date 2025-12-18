Stefano De Martino e Rocio spunta tutta la verità | gli incontri segreti in spiaggia in una casa non loro l' attrazione scoppiata dietro le quinte di Rai 2
Tra rumors e smentite, emergono dettagli inediti sulla relazione tra Stefano De Martino e Rocio. Da incontri segreti in spiaggia a momenti di forte attrazione dietro le quinte di Rai 2, la vicenda cattura l’attenzione del pubblico. Stefano, recentemente, si è interrogato pubblicamente sulla sincerità di quei sentimenti, lasciando intendere che dietro le quinte si nasconde molto più di quanto si possa immaginare.
"Quale uomo direbbe di no a un bacio di Rocio?". È quanto si chiedeva Stefano De Martino, appena qualche mese fa, nel suo programma Stasera tutto è possibile, su Rai 2, dove l'attrice spagnola era ospite. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, lui stesso avrebbe ceduto. Ma che cosa c'è di vero di. 🔗 Leggi su Today.it
