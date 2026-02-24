Una coppia di stranieri di 37 e 34 anni ha lasciato una casa affittata senza pagare l’affitto, causando problemi ai proprietari. La loro fuga improvvisa e l’assenza di pagamenti hanno portato i carabinieri di Petritoli a denunciarli per insolvenza fraudolenta. I proprietari avevano affidato loro l’immobile con un contratto regolare, ma i due non hanno mai saldato le somme dovute. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri di Petritoli hanno denunciato una coppia di cittadini stranieri, un uomo di 37 anni e una donna di 34 anni, entrambi residenti fuori provincia, ritenuti responsabili di insolvenza fraudolenta in concorso. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che i due, dopo aver soggiornato in un appartamento ad uso turistico, si erano allontanati senza saldare il conto, causando un danno di 150 euro. A Fermo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm hanno denunciato una cittadina straniera di 39 anni, residente in provincia, per inosservanza del foglio di via obbligatorio e del divieto di accesso ai pubblici esercizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Le piattaforme online che ti affittano casa in due ore a Firenze (anche a 70mila euro al mese)

Leggi anche: Prenota una casa per un fine settimana da trascorrere con la figlia ma è una truffa: denunciati una 40enne e un 44enne

Bello FiGo - Non Pago Affitto (Versione Jazz)

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La truffa del b&b messo in affitto dagli ospiti come casa: spariti con la caparra; Affitto da chi non è proprietario della casa: è valido?; Prezzi alti o stile di vita? Perché molti europei non comprano casa; Affittano casa ma non pagano. Denunciati.

Bari, non le affittano casa perché straniera e con fratello disabile a carico: Finiremo per stradaSenza una casa perché straniera e con un fratello disabile a carico. Non esistono altre ragioni in grado di spiegare la storia di Fatou, 36enne originaria del Senegal e residente a Bari. Altro non c'è ... bari.repubblica.it

Affitta una casa ma è un airbnb occupato da turisti: la truffa seriale a FirenzeLa casa c’è, no è un’altra, anzi non c’è più: la truffa è servita. Basta far finta che l’airbnb di cui si è momentaneamente ospiti sia casa nostra, poi metterla in affitto, intascarsi la caparra e ... corrierefiorentino.corriere.it

“Tanti italiani non affittano casa perché hanno paura” Alessandro Cattaneo a #Realpolitik - facebook.com facebook