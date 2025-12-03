Prenota una casa per un fine settimana da trascorrere con la figlia ma è una truffa | denunciati una 40enne e un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Calestano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma una 40enne straniera ed un 44enne italiano, ritenuti i presunti responsabili di una truffa in danno di una donna residente nel comune di Calestano.Nonostante numerose denunce e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Prenota una casa per un fine settimana da trascorrere con la figlia ma è una truffa: denunciati una 40enne e un 44enne

