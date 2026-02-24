Affari tuoi arriva lo stop ufficiale | perché non andrà in onda

Il programma “Affari tuoi” non andrà in onda questa sera a causa di un’imprevista sospensione decisa dalla rete. La decisione deriva da problemi tecnici che hanno impedito la preparazione delle puntate, lasciando il cast e il pubblico senza una programmazione stabile. La produzione ha comunicato che le future trasmissioni saranno rimandate, lasciando molti spettatori delusi. La decisione ha colto di sorpresa chi seguiva quotidianamente il gioco con Stefano De Martino.

Quella che per settimane è stata un'appuntamento fisso nel prime time access di Rai?1, con Stefano De?Martino a guidare il gioco dei pacchi, stamattina si risveglia diversa: stasera e nei prossimi giorni "Affari Tuoi" non andrà in onda. La decisione, annunciata da LaNostraTV.it, segna una battuta d'arresto per il format amatissimo, costretto a lasciare il suo spazio per un evento che ogni anno cattura l'attenzione dell'intero Paese televisivo. La curiosità ora si concentra non solo sulla pausa, ma su quando e come tornerà in scena il game show e cosa cambia nel palinsesto durante questa settimana televisiva così particolare.