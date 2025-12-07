Affari Tuoi stop a Stefano De Martino | perché non va in onda domenica 7 dicembre

Il palinsesto di Rai1 subirà tante variazioni domenica 7 dicembre e anche Affari tuoi andrà in pausa per una sera. Stefano De Martino dovrà rinunciare ad andare in onda con il consueto appuntamento dell’access prime time. Il perché è presto spiegato: il tardo pomeriggio e parte della prima serata di Rai1 sarà interamente dedicato alla diretta di un evento molto atteso, la Prima della Scala, l’evento che inaugura l’inizio della stagione lirica del famoso teatro milanese. Affari tuoi, perché non va in onda domenica 7 dicembre. I fan di Stefano De Martino dovranno rinunciare per una sera ad Affari tuoi: il gioco dei pacchi infatti non andrà in onda domenica 7 dicembre, per lasciare spazio alla diretta la Prima alla Scala, l’evento che inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala, come da tradizione programmato nel giorno di Sant’Ambrogio. 🔗 Leggi su Dilei.it

