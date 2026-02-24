A Sanremo 2026 con l’aerosol e il burro di noccioline che amo Ho paura di febbre e bronchite vado in giro con la mascherina | lo rivela Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026, portando con sé l’aerosol e il burro di noccioline che preferisce. La cantante si protegge dalla febbre e dalla bronchite indossando spesso la mascherina mentre si sposta tra i preparativi. Ha scelto di affrontare il festival con misure di cautela, anche se si sente in forma. La sua presenza è confermata nonostante le preoccupazioni per la salute, e si concentra sulle esibizioni in programma.

Elettra Lamborghini è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il suo nuovo brano “ Voilà “, scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona. “Questa è una canzone che sento veramente mia – ha detto la cantante –. Il mio desiderio è portare spiensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui”. “Torno al Festival vivendo tutto questo in maniera positiva, sono solo un po’ stressatina, ma è normale, penso sia un ‘emozione sana e sicuramente sono più consapevole, ho più esperienza, sono più maturata. Spero l ‘emozione non giochi brutti scherzi sul palco. Cosa è cambiato tra ‘Musica (E Il Resto Scompare)’ e ‘Voilà’? Beh ‘Voilà’ è sicuramente un po’ la mia evoluzione, la mia crescita e quello che rispecchia Elettra adesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»Elettra Lamborghini torna sul palco di Sanremo nel 2026, portando una nuova canzone allegra mentre affronta le critiche che riceve ogni anno.

Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E uan ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italianiElettra Lamborghini ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 perché il suo nome è il più desiderato dagli italiani, secondo una ricerca recente.

Sanremo 2026: da Elettra Lamborghini a J-Ax e Fedez. Tutti i cantanti del Festival legati alle motoSanremo 2026 e le moto: Elettra Lamborghini, J-Ax e Fedez guidano la entry list motoristica. Vi sveliamo tutti i cantanti dell'Ariston legati al mondo moto, dalle MV Agusta custom alle Yamaha rétro ... msn.com

Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it

Sanremo, Elettra Lamborghini: «Un figlio Non sono ancora pronta, avrebbe tutti gli occhi addosso» – LA DIRETTA Si inizia oggi alle 20.40, conduce Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Can Yaman. Super ospiti Tiziano Ferro, Max Pezzali e Gaia - facebook.com facebook

