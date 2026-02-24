A Bruxelles conferenza su Don Sturzo con il ministro Tajani Terrana | Serve un progetto unitario del mondo cattolico e moderato

La conferenza su Don Luigi Sturzo, organizzata dall’eurodeputato Marco Falcone, ha riunito figure politiche e rappresentanti del mondo cattolico per discutere di un progetto condiviso. Il ministro Tajani ha sottolineato l’importanza di un’unità tra le forze moderate, mentre Terrana ha evidenziato la necessità di un fronte comune. L’evento si è concentrato sulla vitalità del pensiero di Sturzo e sul suo ruolo nel rafforzare il dialogo tra le diverse anime del cattolicesimo italiano.

Una riflessione alta, profonda, politicamente densa. La conferenza dedicata a Don Luigi Sturzo, promossa dall' eurodeputato Marco Falcone, ha rappresentato molto più di un momento commemorativo: è stata l’occasione per riaffermare, nel cuore dell’Europa, la vitalità del pensiero popolare e cristiano come bussola per le sfide del nostro tempo. Alla presenza della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, l’incontro ha assunto un profilo istituzionale e culturale di altissimo livello. Un momento che ha rimesso al centro il filo ideale che lega il fondatore del Partito Popolare Italiano al popolarismo liberale e cattolico europeo, oggi più che mai chiamato a una nuova stagione di responsabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

