A 5 mesi cade dalle braccia della mamma bimbo deceduto dopo giorni di agonia a Chieri

Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere caduto dalle scale a Chieri, a causa di un improvviso giramento di testa della madre. La mamma aveva tenuto il neonato tra le braccia quando ha perso l’equilibrio, facendo scivolare il bambino. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate e non ce l’ha fatta. La vicenda ha suscitato grande dolore tra i residenti della zona.

