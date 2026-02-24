51 minuti di ansia | studentessa fugge per paura dell’interrogazione

Una studentessa del Biellese ha scappato via per 51 minuti ieri mattina, spaventata dall’idea dell’interrogazione imminente. La paura l’ha portata a nascondersi in un parco vicino alla scuola, dove è stata poi trovata dai genitori. La sua fuga ha creato un forte allarme tra insegnanti e amici, che hanno temuto il peggio. La vicenda si è conclusa con un abbraccio tra madre e figlia.

Una studentessa del Biellese è scomparsa per 51 minuti ieri mattina, scatenando un allarme che si è risolto fortunatamente in modo positivo. La giovane, partita da casa con il pulmino scolastico, non è mai arrivata a scuola. La nonna, accortasi dell’assenza, ha immediatamente allertato i carabinieri. Le ricerche si sono concluse quando la ragazza è stata trovata in un parco giochi. Il motivo del suo allontanamento? Una paura che molti studenti conoscono bene: l’ansia da interrogazione. La vicenda, se da un lato solleva un sospiro di sollievo, dall’altro apre una riflessione più ampia sull’ansia da prestazione che può colpire i giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

