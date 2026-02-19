Cinque milioni di italiani hanno paura di impazzire | cos’è la psico-patofobia sintomo dell’ansia

Cinque milioni di italiani temono di perdere il controllo mentale, un timore che nasce dall’ansia e dalla paura di impazzire. Questa condizione, nota come psico-patofobia, si manifesta con attacchi di panico e pensieri ossessivi. Spesso, le persone si isolano per evitare il confronto con il problema, credendo che sia un segnale di fragilità. Un esempio concreto è chi evita luoghi affollati per paura di perdere il senno. La psico-patofobia colpisce molte persone, anche se raramente si traduce in un disturbo grave.

Sono almeno cinque milioni gli italiani che hanno paura di impazzire. E che, ovviamente, non impazziranno mai. Si chiama psico-patofobia o ansia da salute mentale. E attraversa le sindromi ansiose. La paura di impazzire. La paura di impazzire può nascere dagli attacchi di panico, che portano depersonalizzazione o derealizzazione, agitazione, battito accelerato, paura di perdere il controllo. Oppure dall'ansia da salute mentale, che altro non è che l'ipocondria applicata alla mente.