Tom Holland e Zendaya sono stati avvistati a Londra, dove hanno trascorso alcuni momenti in compagnia della famiglia. Le foto scattate nelle ultime settimane mostrano i due protagonisti di Spider-Man in un contesto informale e tranquillo, apparentemente dedicato alle festività natalizie. La loro presenza nel Regno Unito conferma le voci di un soggiorno durante le vacanze, offrendo uno sguardo discreto sulla vita privata delle star.

Le due star di Spider-Man sembra trascorreranno le vacanze natalizie nel Regno Unito, dove sono state avvistate negli ultimi giorni. Tom Holland e Zendaya stanno trascorrendo del tempo a Londra, dove sono stati fotografati negli ultimi giorni in un parco e mentre trascorrono del tempo in famiglia. Sui social media uno dei fratelli dell'interprete di Peter Parker nel MCU, Sam, ha infatti condiviso uno scatto che mostra i suoi genitori insieme alla coppia. Sam Holland ha pubblicato degli scatti realizzati mentre insieme ai fratelli e ai genitori partecipava a un'esperienza ispirata allo show televisivo The Traitors. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Holland e Zendaya insieme a Londra: ecco le foto con la famiglia della star di Spider-Man

Leggi anche: Spider-Man: Brand New Day, finalmente le foto di Tom Holland e Zendaya sul set

Leggi anche: Tom holland spider man new day termina le riprese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spider-Man: Brand New Day, il regista annuncia la fine delle riprese con una foto dal set insieme a Tom Holland!; ‘The Odyssey’, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Christopher Nolan; Primo trailer per «The Odyssey», l'epopea di Christopher Nolan con un cast stellare – Notizie; Il presunto trailer trapelato di Spider-Man: A New Day rivela Sadie Sink come il cattivo e l’aspetto del Punitore.

Zendaya e Tom Holland sempre più uniti, ora cercano casa insieme: la villa da 5 milioni in cui potrebbero trasferirsi - I due attori che hanno fatto innamorare milioni di fan, Zendaya e Tom Holland, sembrerebbero essere alla ricerca di una casa tutta per loro, e proprio di recente sono stati avvistati a Brooklyn mentre ... dilei.it

Tom Holland e Zendaya riguardano insieme Spider-Man: Homecoming per una ragione precisa - Man del MCU e riguardano con piacere il primo capitolo, Homecoming, per una ragione ben precisa. comingsoon.it

Tom Holland e Zendaya stanno insieme: la conferma della coppia in un'intervista a GQ - L'interprete di Spiderman, film in uscita il prossimo 15 dicembre con il terzo capitolo, è stato intervistato da GQ. tg24.sky.it

Il cast è stellare: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Robert Pattinson - facebook.com facebook

Online il primo trailer di Odissea, kolossal di Christopher Nolan che adatta l'omonimo poema omerico. Nel cast Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Zendaya. Non mancano le prime critiche per alcune inesattezze storiche x.com