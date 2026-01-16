Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve | Domani è la partita di Champions Adzic non si tocca sul riposo di Bremer e Yildiz… – VIDEO

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida contro il Cagliari in conferenza stampa alla vigilia del match. Ha sottolineato l'importanza della partita di Champions in programma e ha commentato le scelte di formazione, confermando Adzic come titolare e affrontando le questioni relative al riposo di Bremer e Yildiz. Ecco le sue principali dichiarazioni sul match e le decisioni della squadra.

BREMER E ADZIC – «Sono molto contento di come è tornato e di quello che sta migliorando di partita in partita. Quei tipi di infortuni ti lasciano perplessità e invece lui ha fatto una pulizia totale dentro la testa. Viaggia sempre un po' con il dosatore, se quello davanti ha forza 3 lui mette 5, se ha forza 7 metti 10, se ha 9 mette 10 e lode. È stata solo una precauzione perché in questi casi è l'addizione delle partite, degli sforzi che può andare incontro a qualcosa di differente. Un po' di ragionamenti futuri si possono fare in tutte queste partite. Se ci fosse la possibilità di gestire nelle prossime partite.

