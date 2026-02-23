Yayoi Kusama al Museum Ludwig di Colonia | retrospettiva 2026 con Infinity Mirror Rooms e opere inedite

Yayoi Kusama porta a Colonia una mostra con le sue opere più recenti e le Infinity Mirror Rooms. La causa di questa esposizione è l’interesse crescente per il suo stile unico e innovativo. Il Museum Ludwig ha deciso di dedicare una retrospettiva nel 2026, includendo pezzi mai visti prima e installazioni immersive. Ci saranno anche alcune opere inedite, che sorprenderanno i visitatori. La mostra promette di essere un’esperienza coinvolgente e sorprendente per tutti gli appassionati d’arte.