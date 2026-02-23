Yayoi Kusama al Museum Ludwig di Colonia | retrospettiva 2026 con Infinity Mirror Rooms e opere inedite
Yayoi Kusama porta a Colonia una mostra con le sue opere più recenti e le Infinity Mirror Rooms. La causa di questa esposizione è l’interesse crescente per il suo stile unico e innovativo. Il Museum Ludwig ha deciso di dedicare una retrospettiva nel 2026, includendo pezzi mai visti prima e installazioni immersive. Ci saranno anche alcune opere inedite, che sorprenderanno i visitatori. La mostra promette di essere un’esperienza coinvolgente e sorprendente per tutti gli appassionati d’arte.
Nel cuore di Colonia, tra le architetture rigorose del Museum Ludwig, sta prendendo forma uno degli eventi artistici più attesi del 2026. Dal 14 marzo al 2 agosto, il museo tedesco ospita la retrospettiva di Yayoi Kusama, l’artista giapponese che ha trasformato i suoi incubi infantili in visioni ipnotiche capaci di catturare milioni di spettatori in tutto il mondo. Con oltre trecento opere che attraversano sette decenni di creazione ossessiva, questa mostra celebra il cinquantesimo anniversario del museo e segna una tappa fondamentale nell’itinerario europeo dell’artista novantacinquenne. Un viaggio attraverso settant’anni di arte visionaria. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
A Milano grande retrospettiva sui Macchiaioli con cento opere#Milano-Cortina 2026 || Milano apre una grande mostra sui Macchiaioli, con cento opere che raccontano un’epoca fondamentale dell’arte italiana.
I Macchiaioli a Milano: la grande retrospettiva a Palazzo Reale con 100 opereLa grande retrospettiva dedicata ai Macchiaioli a Palazzo Reale di Milano presenta 100 opere, portando alla luce un movimento artistico nato dall’esigenza di rappresentare la realtà quotidiana.
