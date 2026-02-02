A Milano grande retrospettiva sui Macchiaioli con cento opere

Milano apre una grande mostra sui Macchiaioli, con cento opere che raccontano un’epoca fondamentale dell’arte italiana. La retrospettiva si svolge in un momento in cui la città si prepara alla grande vetrina internazionale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, e si aggiunge come un’altra “Olimpiade” dedicata alla cultura. La mostra permette di scoprire da vicino i capolavori di un movimento che ha rivoluzionato il modo di dipingere, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati.

(Adnkronos) – Nell'anno in cui l'Italia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la città di Milano inaugura anche un'altra Olimpiade, quella Culturale. Per offrire ai visitatori provenienti da tutto il mondo l'occasione di scoprire o riscoprire uno dei movimenti più affascinanti della pittura europea dell'Ottocento – espressione artistica degli ideali del

