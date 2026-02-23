WikiFlix | oltre 4mila film gratuiti online una risorsa utile anche per le scuole

Da orizzontescuola.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WikiFlix ha aggiunto oltre 4.000 film gratuiti alla sua piattaforma, offrendo un vasto archivio accessibile senza costi. La decisione deriva dall’interesse di fornire risorse educative e di intrattenimento per le scuole e gli utenti interessati. La piattaforma permette di guardare i film in streaming senza registrarsi o pagare, facilitando l’uso anche in ambito scolastico. Questa novità amplia le possibilità di accesso a contenuti cinematografici anche a chi non ha abbonamenti.

È il portale istituzionale “Cinema e Immagini per la Scuola” a segnalare WikiFlix, progetto che rende disponibili oltre quattromila film in streaming gratuito, senza abbonamento, senza registrazione e senza paywall. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Convenzione Consip per Chromebook: una risorsa strategica per le scuole italianeLe scuole italiane possono contare su una nuova risorsa per aggiornare i computer.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: WikiFlix: oltre 4mila film gratuiti online, una risorsa utile anche per le scuole; WikiFlix: oltre 4mila film gratuiti online, utili anche per le scuole; Su questa piattaforma puoi guardare migliaia di film gratis e senza pubblicità; WikiFlix, la piattaforma gratuita (e legale) con 4000 film, che non ti chiede nemmeno la registrazione.

WikiFlix: oltre 4mila film gratuiti online, una risorsa utile anche per le scuoleÈ il portale istituzionale Cinema e Immagini per la Scuola a segnalare WikiFlix, progetto che rende disponibili oltre quattromila film in streaming gratuito, senza abbonamento, senza registrazione e ... orizzontescuola.it

WikiFlix: è nata la piattaforma gratuita che riporta in vita il cinema di dominio pubblicoOltre 4mila film senza abbonamento: la nuova piattaforma WikiFlix aggrega titoli di pubblico dominio e li rende accessibili in streaming ... exibart.com