WikiFlix | oltre 4mila film gratuiti online una risorsa utile anche per le scuole
WikiFlix ha aggiunto oltre 4.000 film gratuiti alla sua piattaforma, offrendo un vasto archivio accessibile senza costi. La decisione deriva dall’interesse di fornire risorse educative e di intrattenimento per le scuole e gli utenti interessati. La piattaforma permette di guardare i film in streaming senza registrarsi o pagare, facilitando l’uso anche in ambito scolastico. Questa novità amplia le possibilità di accesso a contenuti cinematografici anche a chi non ha abbonamenti.
È il portale istituzionale “Cinema e Immagini per la Scuola” a segnalare WikiFlix, progetto che rende disponibili oltre quattromila film in streaming gratuito, senza abbonamento, senza registrazione e senza paywall. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Convenzione Consip per Chromebook: una risorsa strategica per le scuole italianeLe scuole italiane possono contare su una nuova risorsa per aggiornare i computer.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: WikiFlix: oltre 4mila film gratuiti online, una risorsa utile anche per le scuole; WikiFlix: oltre 4mila film gratuiti online, utili anche per le scuole; Su questa piattaforma puoi guardare migliaia di film gratis e senza pubblicità; WikiFlix, la piattaforma gratuita (e legale) con 4000 film, che non ti chiede nemmeno la registrazione.
WikiFlix: oltre 4mila film gratuiti online, una risorsa utile anche per le scuoleÈ il portale istituzionale Cinema e Immagini per la Scuola a segnalare WikiFlix, progetto che rende disponibili oltre quattromila film in streaming gratuito, senza abbonamento, senza registrazione e ... orizzontescuola.it
WikiFlix: è nata la piattaforma gratuita che riporta in vita il cinema di dominio pubblicoOltre 4mila film senza abbonamento: la nuova piattaforma WikiFlix aggrega titoli di pubblico dominio e li rende accessibili in streaming ... exibart.com
WikiFlix è un archivio digitale gratuito, ideato da volontari vicini a Wikipedia, che offre oltre 4.000 film e cortometraggi di pubblico dominio, accessibili senza abbonamento o pubblicità. La piattaforma, raggiungibile su wikiflix.toolforge.org, permette la visione in - facebook.com facebook