WikiFlix | oltre 4mila film gratuiti online una risorsa utile anche per le scuole

WikiFlix ha aggiunto oltre 4.000 film gratuiti alla sua piattaforma, offrendo un vasto archivio accessibile senza costi. La decisione deriva dall’interesse di fornire risorse educative e di intrattenimento per le scuole e gli utenti interessati. La piattaforma permette di guardare i film in streaming senza registrarsi o pagare, facilitando l’uso anche in ambito scolastico. Questa novità amplia le possibilità di accesso a contenuti cinematografici anche a chi non ha abbonamenti.