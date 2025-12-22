Il week end del Tennistavolo Valdarno

Il week end del Tennistavolo Valdarno si è concluso con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. La squadra di Arezzo ha partecipato a diverse sfide tra sabato e domenica, affrontando avversari di livello e mostrando impegno in ogni incontro. Di seguito, i dettagli delle partite e i risultati ottenuti dalla formazione locale.

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Due vittorie e una sconfitta per il Tennistavolo Valdarno sabato 20 e domenica 21 dicembre: sabato la formazione di C2 perde in casa la sfida al vertice con La Libertas Siena per 5 a 2 nonostante il 2 a 0 iniziale messo a segno da Francesco Bagnolesi e Oliver Adnot. Con 12 punti la squadra valdarnese si ritrova così al secondo posto dietro ai giocatori senesi in testa con 14 punti. Netta invece la vittoria per la formazione di D2 che, in casa contro il TT Arezzo, vince per 5 a 2 con due punti di Emanuele Chiosi e e due punti di Antonio Fabbrini oltre alla vittoria nel doppio di Chiosi-Fabbrini.

