Seminario distrettuale promosso dal Lions Club dal titolo Le donne non contano

Lecceprima.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Il prossimo 4 dicembre, alle 18, a Lecce presso l’auditorium del museo Sigismondo Castromediano avrà luogo il seminario distrettuale promosso dal Lions club dal titolo “Le donne (non) contano”.L’appuntamento è organizzato dal Comitato distrettuale New Voices, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

