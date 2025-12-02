Seminario distrettuale promosso dal Lions Club dal titolo Le donne non contano

LECCE – Il prossimo 4 dicembre, alle 18, a Lecce presso l’auditorium del museo Sigismondo Castromediano avrà luogo il seminario distrettuale promosso dal Lions club dal titolo “Le donne (non) contano”.L’appuntamento è organizzato dal Comitato distrettuale New Voices, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In occasione del Seminario Distrettuale Rotary Foundation, il Rotary Club Camerino ha ricevuto un importante attestato di apprezzamento per il contributo offerto lo scorso anno al progetto “Polio End Now”. è - facebook.com Vai su Facebook

Seminario distrettuale promosso dal Lions Club dal titolo “Le donne (non) contano” - L’appuntamento incentrato sulla violenza economica di genere si svolgerà il prossimo 4 dicembre a Lecce presso l’auditorium del museo Sigismondo Castromediano ... Riporta lecceprima.it

Stefano Maggiani eletto Governatore Distrettuale del Lions - Si è concluso a Tortoreto il XXIX Congresso del Distretto Lions 108 A i cui I lavori hanno visto la partecipazione dei Lions Club di Molise, Abruzzo, Marche e Romagna, condotti dal Governatore in ... rainews.it scrive