Crisi Casa Sollievo firmato l' armistizio sotto la lente della Regione | sospesa l' applicazione dei nuovi contratti
Sotto la lente della Regione Puglia è stato siglato l'armistizio tra Casa Sollievo della Sofferenza e i dipendenti, in stato di agitazione da settimane per la decisione del direttore generale Gino Gumirato di applicare dal prossimo 1° marzo il contratto della sanità privata.La direzione generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Casa Sollievo spedita sui nuovi contratti: nessuna intesa in Prefettura, lavoratori verso lo sciopero
Leggi anche: Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione
SQUARCELLA Casa Sollievo, SHC lancia l’allarme: “Crisi prevedibile, rischio fuga dei giovani medici” - Secondo il sindacato, le criticità economiche e organizzative della struttura sarebbero emerse da tempo, così come sarebbe stato già delineato il percorso verso il cambio di contratto collettivo dal p ... statoquotidiano.it
Epilessia. Attivata all’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza la seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico - Con questa implementazione il Centro Epilessia dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo completa la struttura “hardware” necessaria per operare come centro di riferimento regionale e nazionale nella ... quotidianosanita.it
CRISI CASA SOLLIEVO I medici non arretrano di un millimetro - facebook.com facebook
