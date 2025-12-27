Sotto la lente della Regione Puglia è stato siglato l'armistizio tra Casa Sollievo della Sofferenza e i dipendenti, in stato di agitazione da settimane per la decisione del direttore generale Gino Gumirato di applicare dal prossimo 1° marzo il contratto della sanità privata.La direzione generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Crisi Casa Sollievo, firmato l'armistizio sotto la lente della Regione: sospesa l'applicazione dei nuovi contratti

Leggi anche: Casa Sollievo spedita sui nuovi contratti: nessuna intesa in Prefettura, lavoratori verso lo sciopero

Leggi anche: Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dipendenti del Nuovo ospedale Santa Chiara ricoverati il sindacato Usb | Carenze nella sicurezza sul lavoro.

SQUARCELLA Casa Sollievo, SHC lancia l’allarme: “Crisi prevedibile, rischio fuga dei giovani medici” - Secondo il sindacato, le criticità economiche e organizzative della struttura sarebbero emerse da tempo, così come sarebbe stato già delineato il percorso verso il cambio di contratto collettivo dal p ... statoquotidiano.it