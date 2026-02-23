Vigili del fuoco aggrediti | 10 persone li attaccano durante

Dieci persone hanno aggredito i vigili del fuoco durante un intervento a Santa Maria la Carità, causando ferite a due pompieri. La causa dell’attacco sembra legata a un tentativo di bloccare le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco stavano cercando di spegnere un incendio in un’abitazione quando sono stati circondati e colpiti. La città si divide tra solidarietà e condanna per l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Aggressione ai vigili del fuoco a Santa Maria la Carità: la solidarietà della Città Metropolitana di Napoli. La notte scorsa, a Santa Maria la Carità, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia è stata aggredita mentre interveniva per spegnere un incendio. L’episodio ha suscitato immediate reazioni, con il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi che ha espresso solidarietà ai soccorritori e condannato l’atto vile e ingiustificabile. L’aggressione è avvenuta mentre i vigili del fuoco erano impegnati a domare un incendio che aveva coinvolto un camion. Una decina di persone, tra uomini e donne, si è scagliata contro i soccorritori, colpendo prima l’autista del camion del 115 e poi gli altri componenti della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu Famiglia si perde durante un’escursione, con loro due bambini. Li salvano i vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, si è persa durante un’escursione a Vaglia. Incendio nel piazzale di un’azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel NapoletanoUn incendio scoppiato nel piazzale di un'azienda di autotrasporti ha provocato l’intervento di quattro vigili del fuoco, che sono stati aggrediti mentre operavano. Nachrichten für Deutschlernende - Monatsrückblick DEZEMBER 2025 | Nachrichten in Einfacher Sprache Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Crans-Montana, i dubbi sui ruoli e responsabilità dopo la prima settimana di confronto in aula; Civitanova Marche, ritrovato corpo del giovane che si è gettato nel porto dopo aver picchiato la madre; Aggressione ieri sera in via Molino a Vento, denunciato un uomo; Sassi contro il treno in corsa: 14enne arrestato dopo l’aggressione ai carabinieri. Santa Maria la Carità, camion in fiamme: vigili del fuoco aggrediti durante l’interventoViolenza nella notte contro la squadra di Castellammare di Stabia: i sindacati UIL denunciano un’aggressione brutale e chiedono pene esemplari e maggiori tutele per i soccorritori ... ilgazzettinovesuviano.com Incendio nel piazzale di un’azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel NapoletanoÈ accaduto nella serata di ieri a Santa Maria la Carità: i vigili del fuoco sono stati aggraditi durante l'intervento per spegnere un incendio in una ... fanpage.it Operazione dei vigili del fuoco con strumenti di precisione - facebook.com facebook