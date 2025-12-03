Regione Lazio Moody’s promuove Rocca Il Pd alla destra | Prima la criticavate

Cresce (ancora) il rating della Regione Lazio secondo "Moody's", agenzia mondiale basata a New York. L'ente amministrato dal centrodestra passa da Baa3 a Baa2 con una prospettiva stabile. "Moody's" promuove la Regione LazioCome fa sapere la stessa Regione, l'agenzia statunitense "riconosce un.

