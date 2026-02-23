Il VAR è finito sotto accusa dopo la partita tra Atalanta e Napoli, con un esposto presentato alla FIGC e un contenzioso riguardante il gol di Pasalic. La contestazione riguarda le decisioni prese dall’arbitro Chiffi durante l’incontro, con particolare attenzione alle immagini e alle valutazioni della moviola. La vicenda si sta evolvendo in un caso che coinvolge aspetti legali e istituzionali nel mondo del calcio.

INCHIESTA E MOVIOLA: IL DOSSIER. Le polemiche sull’arbitraggio di Chiffi in Atalanta-Napoli (2-1) si trasformano in un caso istituzionale e legale. L’avvocato Erich Grimaldi ha depositato un esposto ufficiale alla Procura Federale della FIGC, richiedendo l’acquisizione degli audio VAR, dei log tecnici, dei timecode e dei metadati per verificare l’uniformità del protocollo e le designazioni arbitrali della stagione. L’azione legale si somma alla rabbia del club azzurro per il gol annullato a Gutierrez e il rigore revocato a Hojlund. Ad aggravare il quadro tecnico è intervenuto l’ex arbitro Graziano Cesari, che a Mediaset ha evidenziato un ulteriore errore decisivo: la rete del pareggio di Pasalic era da annullare per un netto fallo precedente di Zalewski su Mazzocchi, ignorato dal direttore di gara. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - VAR sotto accusa dopo Atalanta-Napoli: esposto alla FIGC, Cesari contesta il gol di Pasalic

Napoli furioso per il gol annullato: depositato un esposto alla FIGC!Continuano a far discutere gli episodi dell’ultimo weekend di calcio e in particolare quanto avvenuto a Bergamo nel corso del match tra i padroni di...

Approfondimenti e contenuti su Atalanta Napoli.

Temi più discussi: Arbitri sotto accusa, Chiffi sarà fermato per gli errori in Atalanta-Napoli; VAR sotto accusa: presentato ricorso-esposto - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; VAR, polemiche e caos: sotto accusa dopo l’episodio di Bologna-Udinese; Il gol vale nonostante il VAR: Gol dell'Inter sotto accusa, Urs Meier non ha dubbi: Fallo di mano evidente | blue News.

Arbitri, ancora Var sotto accusa: il regolamento cambia ad ogni gara, la protesta del webContinua a regnare la confusione nel mondo arbitrale, gli episodi di Parma-Cagliari riaccendono vecchie polemiche, nessuno si fida più dei fischietti e dell'Aia ... sport.virgilio.it

VAR sotto accusa: presentato ricorso-espostoIl documento, firmato dagli avvocati Angelo Pisani e Ludovico Franco, è stato inviato alla Procura Federale FIGC, alla Procura Generale dello Sport del CONI, ... napolivillage.com

Napoli, Politano: "Siamo ancora in lotta Champions. Atalanta-Napoli Gol annullato per..." - facebook.com facebook

#Napoli, #Politano: "Siamo ancora in lotta Champions. #Atalanta- #Napoli Gol annullato per..." x.com