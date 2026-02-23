Vangelo del 23 febbraio 2026 | Avevo fame e mi avete dato da mangiare

Il Vangelo del 23 febbraio 2026 riporta il messaggio “Avevo fame e mi avete dato da mangiare” e deriva dalla presenza di persone che lottano per trovare un pasto. Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere su come le azioni quotidiane possano fare la differenza per chi ha bisogno. Un esempio concreto si vede nelle mense di quartiere, dove volontari distribuiscono cibo ai più poveri. Questa giornata invita a pensare alle piccole gesti di solidarietà.

Meditiamo il Vangelo del 23 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo passo del Vangelo di Matteo c’è il fulcro del cristianesimo. Dio non smette mai di essere vicino a chi ha davvero bisogno: affamati, malati, carcerati, stranieri. Si identifica con loro e chiede un amore fatto di gesti concreti. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Vangelo di Oggi - Lunedi 23 Febbraio 2026 con commento da Papa Francesco

Argomenti discussi: La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 23/02/2026; 23 febbraio: San Policarpo, Padre della Chiesa

