Donald Trump torna a minacciare la Groenlandia in una lettera scritta al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store, il contenuto è stato rivelato da Sky News. Il presidente statunitense, oltre a ribadire l’intenzione degli Stati Uniti di assumere il controllo dell’isola, ha, ancora una volta, espresso tutto il suo rammarico per non per non essere stato insignito del Nobel per la Pace 2025. “Caro Jonas, considerando che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato più di 8 guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è giusto e appropriato per gli Stati Uniti d’America” ha scritto Trump nella missiva. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump al premier norvegese: “Non mi avete dato il Nobel, non mi sento obbligato a pensare alla pace”

