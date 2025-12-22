Appuntamento con Vini Vivi e Birra in Corte a Galatina dal 26 al 28 dicembre
Dal 26 al 28 dicembre, a Galatina, si svolgerà Vini Vivi, un evento dedicato alla cultura del vino e alla scoperta dei territori italiani. La manifestazione si terrà in Corte e propone un approccio etico, consapevole e autentico all'enogastronomia. Un’occasione per conoscere e apprezzare le produzioni locali in un contesto informale e rispettoso delle tradizioni.
GALATINA - Nel cuore di Galatina, il 26 dicembre, prende vita Vini Vivi, un nuovo format enogastronomico dedicato alla cultura del vino e alla scoperta dei territori italiani attraverso un approccio etico, consapevole e autentico. Vini Vivi nasce con l’obiettivo di dare spazio ai vini veri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: La Fura Dels Baus arriva a Milano con un nuovo spettacolo dirompente: dal 28 novembre al 14 dicembre 2025
Leggi anche: Torna in edicola "I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia" la guida per districarsi nel mondo del vino: dal 28 ottobre, per due mesi, con il Corriere della Sera
Appuntamento con Vini Vivi e Birra in Corte a Galatina dal 26 al 28 dicembre.
Appuntamento con Vini Vivi e Birra in Corte a Galatina dal 26 al 28 dicembre - Nel cuore di Galatina, il 26 dicembre, prende vita Vini Vivi, un nuovo format enogastronomico dedicato alla cultura del vino e alla scoperta dei territori italiani attraverso un approccio ... lecceprima.it
Appuntamento imperdibile!!! Il venerdi di Piazzetta é Divin Natale con i vini di Arillo in Terrabianca, le bruschette con l’olio dell’azienda Amatuzzi ed in collaborazione con l’alimentari di Marco Cucci. Tutto questo con la musica ed il Karaoke di PieRoby VDJ. Ve - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.