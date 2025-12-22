Appuntamento con Vini Vivi e Birra in Corte a Galatina dal 26 al 28 dicembre

Dal 26 al 28 dicembre, a Galatina, si svolgerà Vini Vivi, un evento dedicato alla cultura del vino e alla scoperta dei territori italiani. La manifestazione si terrà in Corte e propone un approccio etico, consapevole e autentico all'enogastronomia. Un’occasione per conoscere e apprezzare le produzioni locali in un contesto informale e rispettoso delle tradizioni.

GALATINA - Nel cuore di Galatina, il 26 dicembre, prende vita Vini Vivi, un nuovo format enogastronomico dedicato alla cultura del vino e alla scoperta dei territori italiani attraverso un approccio etico, consapevole e autentico. Vini Vivi nasce con l’obiettivo di dare spazio ai vini veri. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

