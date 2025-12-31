Le indagini sul caso Uno Bianca continuano da oltre due anni, con nuovi approfondimenti e una proroga delle verifiche. Nonostante i molteplici aspetti ancora da chiarire, l’armeria Fabio emerge come punto di riferimento. La fiducia nelle indagini è fondamentale per avvicinarsi alla verità, anche quando alcuni dettagli restano nascosti. Un percorso che, passo dopo passo, mira a fare luce su un capitolo complesso della storia italiana.

"Se dopo due anni le indagini stanno proseguendo, anzi hanno avuto anche una proroga, non possiamo che avere fiducia". Il presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime della Uno Bianca Alberto Capolungo rispetta il silenzio degli inquirenti impegnati, in attesa degli esiti delle perizie affidate ai Ris, a verificare le nuove dichiarazioni fornite dai testimoni ascoltati in questi mesi. Un lavoro imponente, una mole di documentazione da analizzare altrettanto copiosa, sparsa tra gli archivi della polizia, dei carabinieri e della Procura da cui si cerca di dare una risposta alle domande che non si sono esaurite con l’arresto e le confessioni dei fratelli Savi e dei loro complici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, verso la verità: "Troppi aspetti nascosti. Ma all’armeria Fabio c’era"

Leggi anche: Uno Bianca, 30 anni dopo. I famigliari delle vittime: “Basta silenzi, continuiamo a cercare la verità”

Leggi anche: Uno Bianca, i parenti non mollano: "Memoria viva e pronti a nuove verità"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zona Bianca. . "L’emblema del caso Garlasco è la sentenza di Cassazione, che è ripetitiva verso se stessa" Simonetta Matone a #zonabianca - facebook.com facebook