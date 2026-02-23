Una telefonata allunga la vita lo spot SIP con Massimo Lopez torna in tv a sorpresa Cosa sta succedendo c’entra Sanremo?

La diffusione dello spot SIP con Massimo Lopez, che invita a telefonare per allungare la vita, ha causato reazioni sorprendenti sui social. La messa in onda improvvisa di questa pubblicità, con il comico che rivisita un Nokia 3310, ha generato entusiasmo e domande tra gli utenti. Molti si sono chiesti se ci siano collegamenti con eventi come il Festival di Sanremo o altre iniziative in corso. La presenza del personaggio ha catturato l’attenzione di molti spettatori.

“Che sta succedendo, devo riprendere il mio vecchio Nokia 3310? “. I social sono impazziti quando ieri hanno ritrovato in onda, con grande sorpresa, lo spot della Sip con Massimo Lopez protagonista. Era il 1994 e Lopez interpretava un condannato a morte che chiedeva di fare un’ultima telefonata che finiva per protrarsi all’infinito perché, come recitava il claim, “ Una telefonata allunga la vita “. Ma perché questo ritorno all’improvviso, oggi che il telefono fisso per molti è quasi un oggetto da museo, soppiantato dall’uso dello smartphone? Lo spot della Sip diventa virale. Sip, acronimo di Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni, a quei tempi era l’unico gestore telefonico italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Massimo Lopez e la telefonata che allunga la vita: cosa ci fa di nuovo lo spot della SIP anni ’90 in TV?Massimo Lopez torna in TV con uno spot degli anni ’90 che richiama un vecchio jingle telefonico.

Lo spot SIP con Massimo Lopez torna in tv dopo 32 anni ed è un successo. I motivi del revival e cosa c’entra SanremoMassimo Lopez ha riproposto lo storico spot SIP dopo 32 anni, grazie alla sua popolarità tra chi ricorda gli anni ’90.

