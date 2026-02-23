Una Rete di Bugie Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2023

Una rete di bugie, film del 2023 trasmesso su Tv8, nasce dalla volontà di mostrare come le bugie possano influenzare le relazioni quotidiane. La trama si concentra su un gruppo di amici che scoprono un segreto nascosto tra le loro conversazioni e si ritrovano coinvolti in una serie di equivoci. La narrazione si sviluppa attraverso colpi di scena che cambiano le carte in tavola, portando i protagonisti a confrontarsi con le proprie scelte.

Una Rete di Bugie film Tv8. Una rete di bugie film Tv8 del 2023 diretto da Spiro Grant e Jason Wan Lim. Dopo la morte di suo figlio, una donna stringe una profonda amicizia con un uomo. Ma si ritrova in grande pericolo. Il film racconta la storia di Olivia, una donna che ha perso il figlio in un incidente e che inizia una relazione con Shane, un uomo sposato. Quando la moglie di Shane viene trovata morta, Olivia diventa la principale sospettata. Questa è in breve la sinossi del thriller del canale 8 con protagonisti Sayla de Goede nei panni di Llana e Kyla Ferrier nei panni di Olivia. La pellicola riprende il genere di Accuse e bugie. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

