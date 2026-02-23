Un nuovo dispositivo di triturazione ha danneggiato numerose panchine in diverse città europee, portando molti a dichiarare che il calcio è ormai finito. Il problema si è aggravato nelle ultime settimane, quando le autorità hanno scoperto che il macchinario viene usato per sabotare gli spazi pubblici. Le ripercussioni sono evidenti: stadi e aree di ritrovo si trovano sempre più spesso in condizioni di degrado. Le autorità cercano ora di fermare questa attività distruttiva.